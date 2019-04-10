"التعليم": فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال أيام

كتب محمود طه حسين
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر إتاحة التقدم إلكترونيًا خلال الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة والمدارس اليابانية، موضحة أن التقدم بنفس شروط العام الدراسى الحالى.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقدم سيكون على صفوف رياض الأطفال kg1 وkg2، إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى...
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