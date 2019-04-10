النشرة: فريق من ضباط اليونيفيل يتفقد الخط الازرق بالقطاع الشرقي

اشار مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، الى ان فريقا من ضباط ​اليونيفيل​ يقوم بتفقد الخط الازرق بالقطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات والتي تنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط في محاور تلال ​العديسة​ و​الوزاني​ وصولا حتى مرتفعات جبلا لشيخ مرورا بتخوم ​مزارع شبعا​.

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