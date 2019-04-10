الحواط: لا اجابة من الحكومة والاجهزة الأمنية عن التوقيفات العشوائية

لفت النائب زياد الحواط، في مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ الى أنه "بموضوع المحاكمات العشوائية والتوقيفات العشوائية، هناك أشخاص تم توقيفهم بطريقة غير مبررة وغير انسانية ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، وحتى اليوم لا اجابة واضحة من الحكومة و​الاجهزة الأمنية​"، معلنا أنه سيقدم "اقتراح قانون بأن أي مواطن يتم إستدعائه يجب أن يكون معه محام"، مشيرا الى أن "هذا الموضوع بعهدة ​رئاسة الحكومة​ ووزير العدل".

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