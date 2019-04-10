بلدية صور انهت التحضيرات لإستقبال الاعياد وموسم الصيف

انهت ​بلدية صور​ التحضيرات لإستقبال الأعياد وموسم الصيف في إطار الاستعدادات لإستقبال ​شهر رمضان​ المبارك والأعياد وموسم الصيف.

وأكدت البلدية في بيان لها "انطلاقا من مسؤولياتنا في الحفاظ على المدينة وناسها والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تقوم بلدية صور بانهاء الاستعدادات لإطلاق حملة لمكافحة فوضى الدراجات النارية في المدينة، وتنظيم السير وتسهيل عبور المواطنين والوافدين الى المدينة، ومن هنا قامت البلدية بالتواصل مع كافة المراجع الأمنية والسياسية المعنية لإنجاح الحملة". وقد لاقت البلدية دعما مطلقا من ​القوى الأمنية​ المعنية، واعلنت تجاوبا كاملا مع البلدية، مشجعة على إتمام الأمر بطريقة إيجابية ستنعكس على مصالح الناس وأمنها. كما لاقت تشجيعا كبيرا من القوى السياسية، ودعما لافتا في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأهابت البلدية من "جميع المواطنين واصحاب خدمات التوصيل إلى المنازل المبادرة فورا الى تسوية اوضاع دراجاتهم النارية وفقا للتعليمات المتعلقة بتنظيم الدراجات النارية وفق القوانين الناظمة لها تحت طائلة المسؤولية، وحجز تلك الدراجات من قبل القوى الأمنية المعنية والتي سوف تباشر فورا بتنفيذ القانون".

وشكرت البلدية "كافة القوى السياسية والأمنية على دعمهم للبلدية في خطواتها، والتي سوف تسهم بنهضة مدينتنا، وان نكون على قدر المسؤولية التي منحتمونا اياها".