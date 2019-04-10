الحريري يترأس اجتماعا للجنة دراسة دفتر شروط ادارة الخلوي مساء اليوم

يترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة دفتر الشروط الخاص بمشروع عقد ادارة الهاتف الخلوي، عند السادسة والنصف من مساء اليوم في السراي الحكومي.
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