الحريري يترأس اجتماعا للجنة دراسة دفتر شروط ادارة الخلوي مساء اليوم

يترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة دفتر الشروط الخاص بمشروع عقد ادارة ​الهاتف​ الخلوي، عند السادسة والنصف من مساء اليوم في ​السراي الحكومي​.

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