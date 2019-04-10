توقيف ثلاثة من اخطر تجار المخدرات وضبط كمية كبيرة في بيروت

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة في بيان انه من خلال متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي لخطة عملها القاضية بملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات على جميع الاراضي اللبنانية، الذين لا هم لهم سوى جني الاموال من توزيع المخدرات بين المواطنين ولو كان الثمن هو تدمير المجتمع وخاصة فئة الشباب والطلاب الجامعيين. وبعد نجاح الشعبة في توقيف عدد كبير منهم وضبط كميات كبيرة من المخدرات، تابعت القطعات المختصة في الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف عصابات تجارة وترويج المخدرات حيث تمكنت من تحديد هوية أخطر /3/ تجار مخدرات في بيروت وهم اللبنانيون: ط. أ. (مواليد عام 1964) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، ع. ا. (مواليد عام 1986)، م. ا. (مواليد عام 1990) وعلى الأثر، كلفت مجموعة خاصة من الشعبة لتعقب المذكورين وتوقيفهم.

وذكر البيان انه بتاريخ 3/4/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الاول في محلة ​المصيطبة​ وضبط بحوزته /3/ حناجر فارغة فيها بقايا مادة ​الكوكايين​. وبتفتيش منزله ضبطت حناجر مماثلة، كمية من الحبوب المخدرة وميزان إلكتروني، بندقية كلاشنكوف و/7/ مماشط عائده لها و/2700/ طلقة، بندقية بومب اكشن مع /9/ طلقات صالحة للاستعمال، منظار عسكري وحاجبة لهب، مسدس حرب، بالإضافة الى مبالغ مالية من عملات مختلفة.

واوضحت انه بتاريخ 4/4/2019 نفذت قوة من شعبة المعلومات كمينا محكما في منطقة المصيطبة، نتج عنه توقيف الثاني، حيث ضُبِط بحوزته /20/ غ. من الكوكايين و/6/ غ. من مادة باز الكوكايين. وبتفتيش السيارة التي كان ينتقل على متنها، ضُبط مسدس حربي و/29/ غ. من باز الكوكايين و /130/ حبة من مختلف انواع الحبوب المخدرة، و /20/ غ. كوكايين بودرة، /100/ غ من حشيشة الكيف، ومبلغ مالي. وبتفتيش مكان إقامته في محلة ​الشياح​، ضبطت دوريات الشعبة /95/ غ. من باز الكوكايين الموضبة والمجهزة للترويج، وأكثر من كلغ. من مادة حشيشة الكيف، /100/ غ من الكوكايين البودرة، و /40/ حنجوراً فارغاً تستخدم لتوضيب الكوكايين.

واشارت الى انه بتاريخ 5/4/2019، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف الثالث في محلة المدينة الرياضية، وذلك خلال نقله للمخدرات، وضُبط بحوزته /30/ غ. كوكايين بودرة و/20/ غ. باز كوكايين. وبالتحقيق معهم، اعترفوا ب​تجارة المخدرات​ وبيعها لعدد كبير من المروجين والمتعاطين، ضمن نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وقد اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.