النشرة: نجاة عائلة فلسطينية من انهيار سقف منزلها في عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن نجاة الفلسطيني طارق محمود لافي وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الأربعة، حين إنهار جزء من سقف منزله الكائن في "حي صفوري" ب​مخيم عين الحلوة​، وذلك نتيجة قدم ​البناء​ الذي بني منذ خمسة وأربعين عاماً، وحصول تشققات في الجدران والسقف، وانتشار الرطوبة ما أدى إلى تآكل الحديد والإسمنت معا قبل حصول الانهيار.

ودعا لافي، "​وكالة الاونروا​ و​اللجان الشعبية​ الى التحرك الفوري لترميم المنزل قبل فوات الاوان."