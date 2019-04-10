النشرة: نجاة عائلة فلسطينية من انهيار سقف منزلها في عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن نجاة الفلسطيني طارق محمود لافي وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الأربعة، حين إنهار جزء من سقف منزله الكائن في "حي صفوري" بمخيم عين الحلوة، وذلك نتيجة قدم البناء الذي بني منذ خمسة وأربعين عاماً، وحصول تشققات في الجدران والسقف، وانتشار الرطوبة ما أدى إلى تآكل الحديد والإسمنت معا قبل حصول الانهيار.
ودعا لافي، "وكالة الاونروا واللجان الشعبية الى التحرك الفوري لترميم المنزل قبل فوات الاوان."
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