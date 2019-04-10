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فضل الله: الفتن والحروب المتنقّلة هدفها إشغالنا عن الصّفقات المقبلة

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التقى السيد علي فضل الله وفداً عراقياً ضمَّ المدير العام في مكتب رئيس الوزراء ​العراق​ي الدكتور خليل الربيعي، ومستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون ​العشائر​ خالد الياور، ورئيس تحرير وكالة "سكاي برس" مراد الغضبان، وبحث معهم عدداً من القضايا.

وأعرب فضل الله عن أمله بأن "يعود للعراق دوره الريادي في المنطقة، ولا سيما على مستوى العلاقات العربية و​الإسلام​يّة، لكي يساهم في التخفيف من التوترات والمشاكل التي تعانيها المنطقة"، معتبراً أنَّ "هناك من يريد لكلِّ مواقع القوى في الأمة أن تسقط، من خلال إشغالها بفتن وحروب وفوضى تحت عناوين قومية ومذهبية وطائفية، حتى يسهل تمرير ما يرسم لهذه المنطقة من صفقات ومشاريع مشبوهة، ولا سيما ما يعرف بصفقة القرن من أجل إنهاء ​القضية الفلسطينية​ وخدمة الكيان الصهيوني".

وأكد أنه "سوف يبقى رهاننا على الشعب العراقي في أن يبقي العراق عنواناً للتنوع والانفتاح والوحدة، من خلال التعاون بين جميع مكوّناته، لمواجهة كلّ التحديات الداخلية والخارجية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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