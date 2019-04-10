دعا مسؤول منطقة صيدا في ​حزب الله​ ​الشيخ زيد ضاهر​ في كلمة له خلال الاحتفال الذي نظمته ​التعبئة التربوية​ لحزب الله بمناسبة يوم الأرض "للمحافظة على ​المقاومة​ بكل أشكالها وخاصة الشعبية منها وخصوصا في ​الضفة الغربية​ لما لها من أثر كبير وعميق يزعج الاحتلال ويربكه"، مؤكدا "وقوف حزب الله إلى جانب القضية ال​فلسطين​ية ولو تخلى كل ​العالم​ عن فلسطين ولو بلغت الفتن والمؤامرات الضغوطات ما بلغت ضد المقاومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حزب الله بصيدا: للحفاظ على المقاومة بكل أشكالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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