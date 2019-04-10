الحريري ردا على سؤال حول بند التوظيف: كل القوى تدخلت ووظفت خصوصا في اوجيرو

اجاب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على السؤالين المقدمين من النائبين ​بولا يعقوبيان​ و​زياد الحواط​ خلال جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية حول التوظيف العشوائي ، مشيرا الى انه "كان هناك قانونا واضحا واعطى الصلاحية ل​مجلس الوزراء​ في هذا الشأن وهناك 3000 شخص دخلوا الى الاسلاك العسكرية كما حصل توظيفات في ​اوجيرو​ و​وزارة التربية​"، معتبرا ان "هناك اخطاء حصلت في بند التوظيف وقد وضعنا بنودا في ​الموازنة​ تخص التوظيف".ولفت الحريري الى ان "هناك كلام صدر عن توظيف سياسي واقول بوضوح لم يبق احد الا وتدخل وطلب من اوجيرو التوظيف".

وشدد الحريري على أنه "من الان وصاعدا يحب ان يحصل مناقلات داخل الادارة وان نوقف التوظيف لمدة 3 سنوات".