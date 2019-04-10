اجاب رئيس الحكومة سعد الحريري على السؤالين المقدمين من النائبين بولا يعقوبيان وزياد الحواط خلال جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية حول التوظيف العشوائي ، مشيرا الى انه "كان هناك قانونا واضحا واعطى الصلاحية لمجلس الوزراء في هذا الشأن وهناك 3000 شخص دخلوا الى الاسلاك العسكرية كما حصل توظيفات في اوجيرو ووزارة التربية"، معتبرا ان "هناك اخطاء حصلت في بند التوظيف وقد وضعنا بنودا في الموازنة تخص التوظيف".ولفت الحريري الى ان "هناك كلام صدر عن توظيف سياسي واقول بوضوح لم يبق احد الا وتدخل وطلب من اوجيرو التوظيف".
وشدد الحريري على أنه "من الان وصاعدا يحب ان يحصل مناقلات داخل الادارة وان نوقف التوظيف لمدة 3 سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري ردا على سؤال حول بند التوظيف: كل القوى تدخلت ووظفت خصوصا في اوجيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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