وصول الحريري الى مجلس النواب: جاهز للإجابة عن كل الأسئلة

وصل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الى ​مجلس النواب​، للمشاركة في جلسة الأسئلة والأجوبة، ورد على سؤال مؤكدا "أنا جاهز للإجابة عن كل الأسئلة".

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