بري حول بند التوظيف العشوائي: يبقى الجواب معلقا بانتظار توضيح الحكومة

حول رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ السؤالين المتعلقين بالتوظيف العشوائي خلال جلسة الأسئلة والأجوبة مؤكدا ان "هذا الملف اصبح بيد ​لجنة المال​ النيابية والجواب يبقى معلقا بانتظار توضيح ​الحكومة​".

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