بيلوسي تحث ترامب على توقيع قرار ينهي الانخراط الأميركي في اليمن

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب إلى توقيع مشروع قرار يضع حدا لانخراط الولايات المتحدة في الحرب اليمنية، مشيرة الى أن "الوضع في اليمن ترك ندبة لا يمكن إزالتها ووصمة على ضمير العالم".
وأوضحت أن "مشروع القرار الذي تبناه الكونغرس الأسبوع الماضي يحدد أنواع النزاعات المسلحة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة".
وكان ترامب قد تعهد، في بيان للبيت الأبيض، باستخدام حق الفيتو الرئاسي ضد مشروع القرار، مجددا دعم إدارته للسعودية التي تقود في اليمن التحالف العربي دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
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