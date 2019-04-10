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من جديد فنزويلا في ظلام دامس

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غرقت العاصمة الفنزويلية كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجدداً، اليوم الأربعاء.

وانقطع التيار الكهربائي في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، عند الساعة 23:20 (03:20 ت غ) الأربعاء، بحسب شهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طال جزءاً كبيراً من العاصمة ومناطق واسعة في 18 من ولايات فنزويلا الـ23، بما فيها فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب وجزيرة مارغاريتا.

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وتشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع مارس.

وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية أبريل عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.

 

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