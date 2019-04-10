كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا قد تحصل على أنظمة إس-400 قبل الموعد المحدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يتم تسليم أنظمة الصواريخ الروسية الصنع إس-400 إلى تركيا قبل الموعد المحدد.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية، عن "أردوغان" قوله، يوم أمس الثلاثاء: "نقول لهم - الصحفيين - هذه مهمة مكتملة، كل شيء جاهز. كان من المفترض أن يتم تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 في يوليو، وقد يتم ذلك في وقت مبكر".

يأتي هذا البيان، بعد اجتماع "أردوغان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو يوم الاثنين، والذي أكد خلاله الرئيس التركي موقفه من أن قضية إس-400 منتهية".