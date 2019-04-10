اعتقالات بالضفة والاحتلال ينكل بفتية بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية، خلالها اعتقلت العديد من الشبان، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بالقدس المحتلة باعتقال 8 فتية والتنكيل بهم.

اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، سبعة فتية، بعد اقتحام منازلهم في بلدتي سلوان وجبل المكبر. جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر نادي الأسير بالمدينة المحتلة، أن شرطة الاحتلال اعتقلت كلا من: خضر محمد عودة (13 عاما) وجهاد جواد أبو رموز (15 عاماً)، وسلطان سرحان (14 عاما)، ومحمد جواد أبو رموز (14 عاما)، ومهند زيد مشاهرة (17 عاما)، وعدي عدنان غيث (17 عاما)، وعمري سليمان مشاهرة (17 عاما).

وحولت شرطة الاحتلال المعتقلين إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية"، وآخر تابع للاحتلال في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.

وأغلقت شرطة الاحتلال صباح يوم الأربعاء، منطقة باب العمود، فيما اعتقلت فتيين بعد توقيفهم وتفتيشهم، حيث جرى الاحتلال على أحدهم خلال تحويلهما للتحقيق بأحد مراكز التوقيف والتحقيق للاحتلال.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وعناصر حرس الحدود، انتشروا في منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان، وقاموا بإغلاق المنطقة بحجة وجود جسم مشبوه، وخلال ذلك منعوا الدخول أو الخروج عبر باب العمود.

واحتجزت شرطة الاحتلال عددا من الفتية وجميعهم من طلبة المدارس في غرف التفتيش في منطقة باب العمود، وأخضعوهم للتفتيش الجسدي، ثم اعتقلوا اثنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وواصل جيش الاحتلال فرض الإجراءات المشددة في محافظة الخليل، حيث فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل.

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وداهمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية، وبيت امر، وبيت عوا، وترقوميا، وفتشت عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: محمد حسن الهوارين ونور الجعافرة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس البلدي عدنان خليل ملالحة، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته، في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

واعتقلت قوة للاحتلال، شقيقين من بلدة قباطية، وذكر مواطنون، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد يوسف دهماز، وحسن يوسف دهماز، من بلدة قباطية، أثناء تواجدهما بأراضي الـ48.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي يوسف طقاطقة (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في بلدة بيت فجار، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، واعتقلت مواطنا خلال عمليات اقتحام وتفتيش طالت عددا من منازل المواطنين.

وأفاد مواطنون باقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وتفتيشها واستجواب ساكنيها وتوجيه تهديدات بحق بعض الشبان، واعتقال المواطن وجدي منير بوزية.