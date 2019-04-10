أردوغان يكشف تقديم موعد تسليم منظومة "إس-400" الروسية لتركيا

الخليج 365/ بغدادنقلت صحيفة صباح التركية، الأربعاء، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن موعد تسليم منظومة "إس-400" للدفاع الصاروخي الروسية لتركيا قد يتم تقديمه من تموز القادم.

وبحسب الصحيفة، فقد أدلى أردوغان بتصريحه هذا لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من موسكو هذا الأسبوع.

وكانت تركيا قد أكدت مطلع هذا الشهر أنها تعتبر صفقة شرائها منظومات "إس-400" الصاروخية من روسيا تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها هو عدم احترام للسيادة التركية.



وتسبب عقد تزويد روسيا لتركيا بنظام الدفاع الجوي "إس-400"، الموقّع في عام 2017، في احتكاك دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، إذ يطلب الأمريكيون ودول الناتو من الحلفاء الأتراك التخلي عن الأنظمة الروسية لصالح نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت. لكن السلطات التركية اتخذت موقفا حازما ولا تخطط للتخلي عن شراء "إس-400"، حتى ولو تعاقدت على شراء مجمعات الصواريخ الأمريكية من طراز باتريوت.

وينص العقد الموقع بين أنقرة وموسكو، على تسليم أربع بطاريات "إس-400" مقابل 2.5 مليار دولار. وستدفع تركيا بنفسها جزءا من قيمة هذه الصفقة، على أن يتم دفع الجزء الآخر منها بموجب قرض روسي.

