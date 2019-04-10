رئيس كوريا الشمالية.. "طاغية" في نظر بومبيو و"صديق" لترامب

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون بـ"الطاغية"، وذلك في الوقت الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب"صديقا".

تصريح بومبيو جاء ردا على سؤال طرحه سيناتور خلال جلسة استماع في لجنة فرعية بمجلس الشيوخ، مذكرا إياه بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "طاغية"، وما إذا كان هذا التعبير ينطبق على كيم جونغ أون.

حينها، أجاب بومبيو بالقول: "بالتأكيد.. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل".

وبعيدا عن بومبيو. فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دائما ما أشاد بنظيره الكوري الشمالي، ووصف العلاقة بينهما خلال قمة هانوي الأخيرة، بـ"المميزة للغاية“.

وقبل يوم من سفره لعقد القمة التي احتضنتها فيتنام، في فبراير/شباط الماضي، قال ترامب إن ”علاقة طيبة جدا جدا“ نشأت بينه وبين كيم جونج آون.

Advertisements

وتسعى الولايات المتحدة منذ قمة هانوي، إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

ودائما ما يقدم ترامب، كيم على أنه "صديقه" ولم يعد يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التي كان من قبل يدين نظامها ويصفه "بعصابة مجرمين".



والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو/حزيران من العام الماضي، وأسهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر بشكل كبير.

كما أفضت تلك القمة، إلى التزام ملتبس حول "نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

وجاءت قمة فيتنام، لكنها انتهت بفشل، على خلفية مطالبة بيونج يانج برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.