ترامب يتراجع عن قرار بإغلاق جزء من الحدود مع المكسيك

أكدت قناة "إيه بي سي نيوز" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قريبا من إغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك أكثر من أي وقت مضى، عندما أمر كبار مساعديه قبل نحو أسبوعين بإغلاق جزء من الحدود في غضون 24 ساعة، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح موقع القناة نقلا عن مصدرين مطلعين أن "مساعدي ترامب نجحوا في إقناعه بعدم إغلاق الحدود وإبقائها مفتوحة لمدة أسبوع، حتى تتمكن الإدارة من إعداد خطة طوارئ".

وأشارت المصادر إلى أن "ترامب كان قد اتخذ قرار الإغلاق خلال اجتماع متوتر بالمكتب البيضاوي في 28 مارس/آذار الماضي، بعد أن شعوره بالإحباط، وأصدر أمرا لوزيرة الأمن الداخلي المستقيلة كريستين نيلسن، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق جزء من الحدود في اليوم التالي، مع احتمالية توسيع نطاق العملية".

و كان ترامب قد أكد في تغريدة بحسابه على "تويتر" أنه "إذا لم توقف المكسيك على الفور جميع أشكال الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية عبر حدودنا الجنوبية، فسأغلق الحدود أو أجزاء كبيرة منها، الأسبوع المقبل".

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وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب: "الرئيس كان حرفيا على بعد ساعات من إغلاق الحدود الأسبوع الماضي، ولكن تم إقناعه بتأخير القرار، ما أعطى وقتاً كافياً لدراسة البدائل".

وكان ترامب قد توجه إلى حدود بلاده مع المكسيك، الجمعة الماضية، في خطوة لمواجهة تدفق المهاجرين وسط تفاقم أزمة الحدود والجدار الذي يسعى إلى تشييده بين البلدين.

ومن مدينة كاليكسيكو الحدودية في كاليفورنيا، وجه ترامب رسالة إلى المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدا أنه "لا مكان لهم في الولايات المتحدة"، وأنه عازم على استكمال مشواره في التصدي لهذه الهجرة، وما تجلبه من مشكلات يرى ترامب أنها تهدد المجتمع الأمريكي.