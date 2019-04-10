تميم يخون جوائز التميز العلمي ويحولها إلى هدايا لحاشيته

في محاولة لإخفاء حجم الفساد الذي ضرب أركان إمارته الصغير، يسعى نظام الحمدين إلى تجميل صورة دويلته وصبغها باللون الوردي، حيث تنمق تميم العار الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، متشدقا بتطويره لخداع القطريين وتحسين مظهر القمقم الذي يعيش فيه.

وفي شهر مارس الماضي، أقامت دويلة الحمدين حفلا باهظ التكاليف تحت شعار "بالتميز نبني الأجيال"، لتكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي المزعومة، لكن بعض القطريين اكتشفوا أنها تقدم لأبناء الحاشية الأميرية والمقربين من عصابة الدوحة.

وبعدما حدد النظام القطري يوما سنويا لتكريم المتفوقين علميا بهدف تجميل الدوحة، حيث ادعى اهتمامه بنشر ثقافة الإبداع والتفوق، كشف المواطنون سراب عصابة الحمدين لتخديرهم، بعدما ظهر أن مفاهيم حاشية تميم عن التميز العلمي أصبحت قديمة للغاية.

كما فوجئوا بأن الجوائز منحت لأبناء الحاشية القطرية غير المؤهلين دون ضوابط، ما جعلهم يدركوا أن تميم حكام الدوحة استخدموا الجائزة كهدايا للمقربين من الحمدين، لتزييف صورة وهمية للدويلة، حيث منحت لجامعات القاع وحرمت خريجي جامعات تتصدر التصنيف، إضافة إلى تجاهل تكريم مركز قطر للقادة رغم ضمه أفضل عناصر التميز.

وتتكشف كل يوم فضائح حاشية الأمير القطري، الذين يتفاخرون بالمستوى التعليمي العالي الحاصلين عليه، لكن يبدو أن التزييف والتزوير بدأ في الظهور تباعا عن حصول بعض المسؤولين القطريين وأبنائهم على شهادات من جامعات وهمية غير موجودة على أرض الواقع.

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فسبق أن فضح مغردون عرب وقطريون بالمستندات أذناب تميم الذين يتفاخروا دائما بهذه الشهادات، مؤكدين عبر وسم "هلكوني" بعد البحث والتحري أن هذه الجامعات التي ادعوا أنهم حصلوا على شهادات عليا منها هي مجرد أسماء لجامعات وهمية.

ويبدو أن التزوير أصبح وسيلة حاشية تنظيم الحمدين لتحقيق أمجاده الوهمية، حيث أدت حماقته إلى الاعتماد على متخصصين مزيفين لإدارة دويلته الصغيرة، بعدما حصلوا على شهاداتهم العلمية من جامعات وهمية.

هؤلاء المسؤولين الذين اعتمد عليهم تميم لإدارة شؤون ومصالح الشعب القطري، اكتفوا بالدراسة عبر الإنترنت ليفوزوا بالمناصب القيادية، إذ أن النظام القطري تعمد تجاهل التأكد من كفاءتهم العلمية.

كما أن النظام القطري الذي تفرغ لتمويل الإرهاب وأهمل تطوير البحث العلمي والابتكار، تكشفت فضائح جديدة له بعدما اكتشف أن هناك العشرات من الكتاب والباحثين المزعومين طبعت لهم حكومة قطر كتبا لم يتم تداولها في أي مكان، بل حتى لم تودع نسخة منها في المكتبات الحكومية والتعليمية.

وفي وقت يعاني فيه المبتكرين والباحثين من عامة الشعب القطري، بسبب عدم الحصول على التمويل اللازم لاستكمال أبحاثهم، يغدق نظام الحمدين العطايا لحاشيته حيث يوفر لهم كل الدعم والأموال لطباعة أبحاثهم وكتبهم الوهمية وغير العلمية.