بومبيو يصف الزعيم الكوري الشمالي بـ"الطاغية"

اسماء السيد - واشنطن: وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بـ"الطاغية" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي يعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترمب "صديقه".

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه سناتور خلال جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس الشيوخ. وبعدما ذكره بأنه وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "طاغية"، سأله ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على كيم جونغ أون. وقال بومبيو "بالتأكيد. إنني واثق من أنني قلت ذلك من قبل".

هذه التصريحات ليس من شأنها تسهيل العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بينما تسعى الولايات المتحدة منذ قمة هانوي في فبراير الماضي إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

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التقى ترمب وكيم للمرة الأولى في سنغافورة في يونيو. وساهمت هذه القمة التاريخية في خفض التوتر في شكل كبير، وأفضت إلى التزام ملتبس حول "نزع السلاح النووي في شكل تام من شبه الجزيرة الكورية".

جرت القمة الثانية في نهاية فبراير في هانوي، لكنها انتهت بفشل على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

ويقدم ترمب كيم على أنه "صديقه"، ولم يعد يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي كان من قبل يدين نظامها ويصفه بـ"عصابة مجرمين".

