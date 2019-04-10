نقل الدالاي لاما إلى المستشفى في نيودلهي بسبب آلام في الصدر

اسماء السيد - نيودلهي: خضع الدالاي لاما لفحوص شاملة في أحد مستشفيات نيودلهي، بعدما شعر بآلام في الصدر، لكن حالته الصحية مستقرة، كما ذكر أحد ممثليه.

قال نغودوب تسيرينغ، ممثل الدالاي لاما في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس، إن الزعيم الروحي لبوذيي التيبت البالغ من العمر 83 عامًا توجّه إلى نيودلهي صباح الثلاثاء لزيارة مستشفى ماكس، بسبب سعال خفيف.

وأكد تسيرينغ أن "الطبيب قال إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وإن الأمر ليس على درجة كبيرة من الخطورة"، من دون أن يوضح ما إذا كان الدالاي لاما بقي في المستشفى للعلاج. وأضاف "سيستريح بضعة أيام".

وقال سانتوش باتيال مفوض الشرطة في كانغرا لصحيفة "إنديان إكسبريس" إن الدالاي لاما، الذي يعيش في دارامسالا في شمال الهند منذ ستين عامًا، استقل رحلة نظامية. وأضاف "ليس هناك أي داع إلى القلق".

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يتمتع الدالاي لاما بشعبية كبيرة، لكنه خفض أخيرًا التزاماته الدولية، ولم يلتق أي رئيس أجنبي منذ 2016. لكن حكومات العالم أيضًا لا تسعى إلى دعوته خوفًا من إثارة غضب الصين.

في 2011 منع الدالاي لاما كل محاولة من بكين لتعيين خلف له، ووصل إلى حد القول إن الخط الذي ينتمي إليه والمستمر منذ القرن الرابع عشر سينتهي بموته. وفي واشنطن، حيث يتمتع الدالاي لاما بدعم الطبقة السياسية برمتها، أثار عضو في مجلس الشيوخ الثلاثاء مسألة خلافته.

وأكد السناتور الجمهوري كوري غاردنر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية مع آسيا، أنه على الولايات المتحدة متابعة مسألة خلافته. وقال "لنكن واضحين، الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا بدالاي لاما يختاره الصينيون".

حتى الهند، التي منحته اللجوء في 1959 عندما فر مشيًا على الأقدام عبر الهيمالايا، تخلت عنه. فقد ذكرت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الهندية حذرت السلطات على ما يبدو من مشاركته في أي مناسبات.

