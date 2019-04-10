نتانياهو يتجه نحو فوز تاريخي بولاية خامسة

24-أبوظبي يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، نحو الفوز بولاية خامسة حيث يظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدمه في الانتخابات البرلمانية على منافسه بيني جانتس.

ومع فرز 97% من الأصوات، بدا أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو يتجه للفوز بـ35 مقعداً من 120، متساوياً مع منافسه جانتس زعيم حزب "أبيض أزرق"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي يحتمل أن يشكل نتانياهو معها الحكومة على 65 مقعدا بشكل إجمالي، مقابل 55 مقعداً لكتلة يسار الوسط المنافسة.

ومن المقرر أن يؤدي البرلمان الجديد...

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