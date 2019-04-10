العلامة النابلسي: الجيش يعمل بلا كلل من أجل تأمين سلامة الوطن وتحصين استقراره

نوه سماحة ​العلامة الشيخ عفيف النابلسي​ خلال استقباله رئيس مكتب مخابرات ​الجيش اللبناني​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي الذي وضعه في مهمته الجديدة في ​مدينة صيدا​، بمؤسسة الجيش اللبناني وبقيادتها وضباطها وجنودها الذين يعملون بلا كلل من أجل تأمين سلامة الوطن وتحصين استقراره وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية.

أضاف سماحته: إنّنا نعتز بهذه المؤسسة الوطنية التي كان لها الدور البارز خلال كل الأحداث والتحديات الماضية التي مرّت على لبنان. واستطاعت أن تجنب البلد الحرب الأهلية والفتن المذهبية والصراعات السياسية التي كانت تنعكس بطريقة سلبية في الشارع. واشار الى إننا نحمد الله على هذا التعاون الوثيق بين الجيش والشعب و​المقاومة​ لأننا نريد بذلك أن نجعل بلدنا قوياً خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة التي تريد زعزعة استقرارنا والمسّ بأمننا .