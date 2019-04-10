نزار زكا: المعركة في انتخابات طرابلس الفرعية هي لإستعادة الكرامة

أكد المرشح عن المقعد السني في الانتخابات الفرعية في طرابلس نزار زكا أن معركة قضاء طرابلس هي لإستعادة الكرامة المفقودة ولتصحيح التوازُن المختل، لافتا الى أن الإقتراع له "هو الانتصار الوحيد والحقيقي في زحمة الانتصارات المُصْطنعة والوهمية"، مؤكدا أن "المقعد السني الخامس في قضاء طرابلس يُشكّل كل الفرق في معركة استعادة الكرامة".
وعبّر زكا عن يقينه بأن أيا من الأفرقاء السياسيين المعنيين بالانتخابات الفرعية، وخصوصا تحالف رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي والوزير السابق محمد الصفدي، لا يمكن ان يكون في مواجهة مواطن لبناني يقبع تحت الارض في أبشع المعتقلات في العالم، يناضل من أجل حرية وكرامة كل لبناني والحق المقدس لحرية التعبير.
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