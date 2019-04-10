لفت عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​شامل روكز​، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نمارس اليوم وظيفتنا الرقابية، فقد وجهت الى ​الحكومة​ 3 أسئلة تراوحت بين الشأن البيئي والاصلاح القضائي (بالأخص التأخير بالمحاكمات والتوقيف التعسفي) وصولا إلى سلامة الطرقات و​قانون السير​" موضحا ان "3 هواجس تعيق حياة المواطن يوميا فعسى ان تجيب الحكومة بما يقنع اللبنانيين،وتبقى العبرة في التنفيذ".

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كانت هذه تفاصيل خبر روكز وجّه ثلاثة أسئلة للحكومة تختص بالبيئة والاصلاح القضائي وسلامة الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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