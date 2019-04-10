ابو سليمان: التوافق على خطة الكهرباء أساسي لأننا سنتخذ اجراءات صعبة

اشار وزير العمل كميل ابو سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "التوافق على ​خطة الكهرباء​ اساسي جدا لأننا بصدد اتخاذ اجراءات صعبة تلحظ مثلا وقف التعديات على الشبكة، ومع وجود اجماع وزاري فالعمل على الارض سيكون أسهل".

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