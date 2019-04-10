ماطوسيان: اقرار خطة الكهرباء خطوة ايجابية ولو أتت متأخرة

أكد النائب الكسندر ماطوسيان أن "اقرار ​خطة الكهرباء​ خطوة ايجابية ولو أتت متأخرة ولكن العبرة في التنفيذ ووقف العرقلة وبالتالي الحدّ من الخسائر التي تتكبدها ​الخزينة اللبنانية​ وتنعكس على جيوب المواطنين".

وفي حديث اذاعي رأى ماطوسيان أنه "في الفترة الاخيرة يتم وضع الامور على السكة الصحيحة في ملفات كثيرة وكنا بالامس واضحين جدا في اجتماع "تكتل ​لبنان القوي​" بأن ساعة الحقيقة قد حانت ولا بد من استكمال الاجراءات والاصلاحات المطلوبة في كل الملفات وفي طليعتها ​الموازنة​"، مضيفا:"لا يمكننا أن نبني دولة ونخفف عجزنا من دون التدقيق في كل التفاصيل وايقاف الهدر الذي هو أهم وجه من وجوه الفساد".