أكد النائب الكسندر ماطوسيان أن "اقرار خطة الكهرباء خطوة ايجابية ولو أتت متأخرة ولكن العبرة في التنفيذ ووقف العرقلة وبالتالي الحدّ من الخسائر التي تتكبدها الخزينة اللبنانية وتنعكس على جيوب المواطنين".
وفي حديث اذاعي رأى ماطوسيان أنه "في الفترة الاخيرة يتم وضع الامور على السكة الصحيحة في ملفات كثيرة وكنا بالامس واضحين جدا في اجتماع "تكتل لبنان القوي" بأن ساعة الحقيقة قد حانت ولا بد من استكمال الاجراءات والاصلاحات المطلوبة في كل الملفات وفي طليعتها الموازنة"، مضيفا:"لا يمكننا أن نبني دولة ونخفف عجزنا من دون التدقيق في كل التفاصيل وايقاف الهدر الذي هو أهم وجه من وجوه الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر ماطوسيان: اقرار خطة الكهرباء خطوة ايجابية ولو أتت متأخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.