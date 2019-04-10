الجراح: نريد التعيين في وزارة الاعلام والتلفزيون وفق الالية والكفاءات

اشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ الى ان الاتجاه الى التعيين وفق الاليات المعينة والكفاءات المطلوبة في ​وزارة الاعلام​، واوضح ان طائفة رئيس مجلس الادارة في ​تلفزيون لبنان​ كاثوليكي، واكد ان هناك إمكانيات كبيرة في تلفزيون لبنان، واذا فعلا نريد تطويره والمحافظة عليه فيجب علينا أن نعين مجلسا للإدارة.

واوضح الجراح في حديث تلفزيوني، ان تواصل ​تيار المستقبل​ مع قواعده لم ينقطع، ويمكن ان لا يكون بالمستوى المطلوب الا انه مستمر، وقضايا ​طرابلس​ كبيرة من ناحية الفقر والبطالة وغيرها، الا ان مقومات المدينة كبيرة لتكون العاصمة الاقتصادية في لبنان، خاصة وان لديها تاريخ بالثقافة والعلم.

واعتبر ان الضجة الكبيرة على الفساد في الاعلام هي تغطية للفساد، لان من يريد ​محاربة الفساد​ عليه ان يحمل الملفات ويذهب الى القضاء، وسأل "من الفاسد اذا الجميع يريد محاربة الفساد؟" واشار الى ان هناك من يريد معاقبة شعبة المعلومات، مع العلم ان الشعبة تنجز في ملف عملاء اشرائيل والكبتاغون والارهاب وغيرها.