نحاس: الموازنة هي النقطة الاساسية لتحريك خطة الخروج من الصعوبات

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ في حديث اذاعي أن "البلد لا ينهار بل يدخل في صعوبات ولا رؤية لكيفية الخروج منها"، مشيرا الى ان "​الموازنة​ هي النقطة الاساسية لتحريك خطة الخروج من الصعوبات فإما الانطلاق من مكان ما أو البقاء بالنمط نفسه".

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