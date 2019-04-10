أبو ردينة: ليس هناك إمكانية لأي ضربة قاضية للقضية الفلسطينية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "ليس هناك إمكانية لأي ضربة قاضية للقضية الفلسطينية"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني واجه المؤامرات مدعوماً من الأشقاء العرب".
وفي حديث تلفزيوني رأى ابو ردينة ان "صفقة القرن انتقلت إلى الدول العربية المجاورة وجميع الأحزاب الاسرائيلية تمثل الصهيونية العالمية، وهي فكرة استعمارية لحرق العالم العربي"، مضيفا:" لن نتنازل عن القدس ولن نقبل الاستيطان في أي بلد آخر من الدول العربية".
وشدد ابو ردينة على اننا "نمدّ أيدينا لسلام قائم على الشرعية العربية، وإلا لن نسمح لدولة من دون القدس".
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