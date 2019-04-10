أبو ردينة: ليس هناك إمكانية لأي ضربة قاضية للقضية الفلسطينية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ​نبيل أبو ردينة​ أن "ليس هناك إمكانية لأي ضربة قاضية للقضية الفلسطينية"، معتبرا ان "​الشعب الفلسطيني​ واجه المؤامرات مدعوماً من الأشقاء العرب".

وفي حديث تلفزيوني رأى ابو ردينة ان "صفقة القرن انتقلت إلى ​الدول العربية​ المجاورة وجميع الأحزاب الاسرائيلية تمثل الصهيونية العالمية، وهي فكرة استعمارية لحرق ​العالم العربي​"، مضيفا:" لن نتنازل عن ​القدس​ ولن نقبل ​الاستيطان​ في أي بلد آخر من الدول العربية".

وشدد ابو ردينة على اننا "نمدّ أيدينا لسلام قائم على الشرعية العربية، وإلا لن نسمح لدولة من دون القدس".