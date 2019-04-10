انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن 18 محافظة في فنزويلا من أصل 23 محافظة

انقطعت الكهرباء عن العاصمة الفنزويلية كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، وقد طال جزءا كبيرا من العاصمة ومناطق واسعة في 18 من ولايات فنزويلا الـ23، بما فيها فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا غرب وجزيرة مارغاريتا.
وتشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع آذار. وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية نيسان عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.
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