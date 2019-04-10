القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: الصين هي التهديد الأكبر للولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
اعتبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان أن الصين هي التهديد الأكبر لأمن الولايات المتحدة .
وقال شاناهان في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - إنها (الصين) "تمثل تهديدا اقتصاديا ودبلوماسيا"، داعيا إلى ضرورة التعامل مع مسألة عسكرة بحر الصين الجنوبي، والهجمات الإلكترونية التي يشنها الحزب الشيوعي ضد الولايات المتحدة وسرقة الملكية الفكرية وتوسيع بكين لقدراتها العسكرية.
وأشار إلى مسألة إرسال جنود إلى الحدود الجنوبية، قائلا إن " طلب ذلك ليس أمرا غير مسبوق بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة".
وحول الوضع في أفغانستان، قال شاناهان إن " الولايات المتحدة في حالة حرب مع طالبان، لكن هناك مفاوضات سلام جارية".
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