الشرقية تستعد لتشييع 4 شهداء من ضحايا التفجير الإرهابي بالشيخ زويد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

تستعد محافظة الشرقية لتشييع جنازات 4 شهداء من ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقعَّ أمس الثلاثاء بمنطقة "السوق" بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

واسفر التفجير الإرهابي عن استشهاد كل من: الرائد ماجد صبري، رئيس مباحث الشيخ زويد، من قرية "الطويلة" التابعة لدائرة مركز فاقوس، والنقيب محمد أحمد إسماعيل، من قرية "تل مفتاح" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، والمجند أحمد سمير شحاتة، من مركز ومدينة أبو حماد، والمجند محمود عابد عبدالسلام، من قرية "حمادة" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.​

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا حول تفاصيل العملية افرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد ضابطين ومُجندين، وثلاثة مواطنين، فضلًا عن إصابة 25 مواطنًا آخرين، وذلك أثناء تمشيط منطقة "السوق"، حيث قامّ شخص انتحارى يبلغ من العمر 15 عامًا على تفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.