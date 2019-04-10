حملة أمنية في أربع ولايات ألمانية ضد عناصر يمينية متطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين 10 - (د ب أ):

شنت السلطات الألمانية حملة تفتيش ومداهمات شملت أكثر من 30 عقارا في أربع ولايات ألمانية للاشتباه في تأسيس تنظيم إجرامي يميني متطرف.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية براندنبورج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء إن الحملة التي شنتها السلطات صباح اليوم شملت ولايات براندنبورج وبرلين وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا.

وبحسب بيانات المتحدث، لم تسفر الحملة عن اعتقالات حتى الآن.

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ووفقا للبيانات، تشتبه السلطات في قيام نحو 20 شخصا من أوساط الهوليجانز والرياضات القتالية واليمين المتطرف في تشكيل تنظيم إجرامي.

وقال المتحدث: "أساس الحملة هي قرارات التفتيش الصادرة من محكمة مدينة كوتبوس".

وتركزت الحملة في محيط كوتبوس بولاية براندنبورج، وجرى تفتيش عقارات متفرقة في باقي الولايات.