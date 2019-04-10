جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة اليوم الأربعاء، حول الأزمة في ليبيا، حيث أدت الأزمة إلى عرقلة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتحضير للانتخابات.

وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة سيطلع المجلس على قراره تأجيل مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات، وفق سكاي نيوز عربية.

وقررت الامم المتحدة مساء أمس الثلاثاء إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبية الذي كان مرتقبا في منتصف أبريل إلى أجل غير مسمى بسبب المعارك جنوب طرابلس.

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وقال سلامة "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ"، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى "بأسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر أن يبحث المؤتمر وضع "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة "تصاعد" العنف حول طرابلس ودعا إلى "وقف فوري" للمعارك.

كما دعا "جميع الأطراف إلى الدخول فوراً في حوار لإيجاد حل سياسي".