مدرب مانشستر سيتي: الخسارة كانت أفضل من التعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يبد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، تذمره كثيرا من أداء فريقه رغم الخسارة التي مني بها أمام نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي (0-1)، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الفوز لصالح توتنهام، اللاعب الكوري الجنوبي سونغ هيونغ مين، في الدقيقة 78، في المقابل أهدر مانشستر سيتي ركلة جزاء نفذها لاعبه سيرجيو أغويرو في الدقيقة 13.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب انتهاء اللقاء "الموسم الماضي كنا أكثر سوءً أمام ليفربول، باستثناء فرص قليلة من كرات ثابتة وبعض الهجمات المرتدة، سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، كنت سأود أن نسجل هدفا، لكن هكذا هو الوضع الآن".

Advertisements

وأضاف المدرب الإسباني "عندما لا نلعب جيدًا أصرح بذلك، لكني لا أملك هذا الشعور، إنه (توتنهام) فريق يضغط كثيرًا لكنه لم يتمكن من فعل ذلك، خصوصًا في الشوط الثاني عندما وصلنا كثيرًا إلى الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "النتيجة ليست مثالية، لكن إذا أردت أن تعبر إلى المرحلة النهائية يجب أن تقوم بهذا النوع من التحولات، في بعض الأحيان (1-0) أفضل من (0-0)، لأنك تعرف حينها ما يتوجب عليك فعله تماما، يجب أن نخرج لنسجل الأهداف".

وعن ركلة الجزاء التي أضاعها نجم الفريق سيرجيو أغويرو قال غوارديولا "في المرة المقبلة سنسجل، الآن علينا التحضير لمباراة كريستال بالاس في الدوري، لا يوجد لدينا وقت للتفكير في توتنهام".