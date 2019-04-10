صلاح يفلت من الطرد أمام بورتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفلت نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي (2-0)، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وقبل 10 دقائق على نهاية المباراة، كان صلاح في طريقه لاقتحام منطقة جزاء بورتو، لكن مدافع الضيوف، إيدير ميلياتو لحق به.
وحاول صلاح، اللحاق بالكرة قبل أن يصل إليها لاعب بورتو، دانيلو، ومد صلاح، ساقه اليسرى التي ضربت بقوة ساق قائد الضيوف.
ونقلت صحيفة "مترو"، عن الحكم الإنجليزي السابق، فيل دود، قوله حول الواقعة "حصلت على انطباع بأنهم سيراجعوا اللقطة، لكنهم لم يعتقدوا أنها بحاجة للمراجعة".
وأضاف "رأيت اللقطة 3 أو 4 مرات، وفي رأيي الشخصي، إنها هددت سلامة لاعب بورتو، كان يتوجب منح البطاقة الحمراء لصلاح".
أما لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، داني ميلز، قال لهيئة الإذاعة البريطانية "كانت تستحق بطاقة حمراء، إنه تصرف مبالغ فيه، بالتأكيد حصلت على بطاقة حمراء خلال مسيرتي بسبب تدخل مشابه".
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