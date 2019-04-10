"النقد الدولي" يتوقع انخفاض أسعار النفط في العامين القادمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه يتوقع هبوط طفيف في أسعار النفط للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري.

ويتوقع الصندوق، بناء على العقود الآجلة، أن ينخفض سعر برميل النفط الواحد، إلى 59.2 دولار للبرميل في 2019، و59 دولارا في 2020.

وكانت توقعات الصندوق السابقة، والصادرة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بلغت 68.8 دولارا للعام الجاري و65.7 دولارا في 2020.

وقال الصندوق في تقريره الصادر اليوم، إن أسعار النفط تراجعت من أعلى مستوى في أربع سنوات عند 81 دولارا للبرميل في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، إلى 61 دولارا في شباط/ فبراير 2019.

Advertisements

وأشار الصندوق إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من 2018، انخفضت أسعار النفط بحدة دون 58 دولارا للبرميل، بفضل نمو الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة، وإعفاء الولايات المتحدة لثماني دول مستوردة للنفط الإيراني، بينها تركيا.

وكشف الصندوق عن ارتفاع متوسط ​​إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 10.9 ملايين برميل يوميا في 2018، بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل يوميا عن العام السابق له.

وأوضح أن اتفاق "أوبك+" الذي يضم الأعضاء في أوبك ومنتجين مستقلين، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر، منذ مطلع 2019، ساهم في ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولارا في شباط الماضي/ فبراير.

وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمئة عن توقعات كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 3.3 بالمئة، مقارنة مع 3.6 بالمئة فعلية في 2018، بسبب استمرار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعض التوترات السلبية في اقتصادات ناشئة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.