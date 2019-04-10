انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يوافق على تأجيل "البريكست" حتى هذا الموعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 08:58 صباحاً - وافق البرلمان البريطاني مساء أمس الثلاثاء، على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" حتى 30 من يونيو المقبل.

يأتي ذلك في خضم محاولة حكومة ماي التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض، من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً، مقابل 110 لمصلحة الاقتراح الحكومي.

واضطرت الحكومة إلى إجراء التصويت بعدما أقر البرلمان يوم أمس الاثنين، قانوناً يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

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وأجرت ماي، أمس، محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في محاولة أخيرة لتجنيب بلادها خروجاً من دون اتفاق، كما من المقرر أن تلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، سعياً للحصول على دعم لإرجاء بريكست مرة ثانية، وذلك قبل أن تناقش طلبها قمة أوروبية استثنائية كما يجب أن ينال موافقة الدول الـ27 في التكتل.

واعتبرت ميركل أمام أعضاء من حزبها في كلمة لها أمس أنه من الممكن تأجيل بريكست حتى مطلع "2020"، وقالت في هذا الصدد: "تأجيل بريكست عدة أشهر ممكن حتى مطلع 2020، لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يدفع البريطانيين إلى بريكست غير منظم، فمن مصلحة أوروبا الاستمرار في إقامة علاقات جيدة مع بريطانيا".

كما سيستضيف رئيس الوزراء البلجيكي، اليوم، قمة مصغرة في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي الست التي ستكون "الأكثر تضرراً" من خروج بريطانيا.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقرراً أساساً في 29 مارس الماضي، وأرجئ الجمعة الماضي إلى 12 أبريل، لكن بسبب عدم تمكن النواب البريطانيين من إقرار اتفاق بريكست الذي تفاوضت عليه ماي مع بروكسل، تريد رئيسة الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست مجدداً حتى 30 يونيو، وسط توقعات بأن تمتد حتى نهاية العام.