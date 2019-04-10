انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يتحدى واشنطن: سيتم تقديم صفقة صواريخ "S400" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 08:58 صباحاً - ذكرت صحيفة تركية نقلاً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موعد تسليم منظومة صواريخ "إس- 400" الدفاعية الروسية، سيتم تقديمه من شهر يوليو القادم.

وأضافت صحيفة صباح التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي قال ذلك للصحفيين على متن طائرته، أثناء العودة من زيارته لروسيا، دون المزيد من التفاصيل حول التاريخ الجديد.

وتسببت طلبية "إس- 400" الروسية بتوتر العلاقات بين أمريكا وتركيا (الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي)، منذ عدة أشهر.

ويوم الجمعة الماضي، قال رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل سداد المدفوعات بموجب اتفاقها مع روسيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقدم الشروط ذاتها عندما عرضت بيع منظومة "باتريوت".

وأكد الرئيس التركي أن "مسألة شرائنا أنظمة الدفاع الصاروخي إس - 400 من روسيا تحتل مكانة مهمة في الوقت الراهن ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وروسيا".

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وأوضح: "لقد أكملنا العملية المتعلقة بشراء إس - 400، وإن إجراءات التسديد متواصلة".

وتصريحات أردوغان تأتي بعد يوم من رفض وزارة الخارجية التركية للإملاءات الأمريكية بخصوص شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن موقف الولايات المتحدة وتحديد الجهة التي يمكن أن نشتري منها الأسلحة لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا.

وصواريخ "إس- 400" هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ الباليستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأمريكية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو المقبل.

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.