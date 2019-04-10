انت الان تتابع تفاصيل خبر ترشيح قائد القوات البرية الأمريكية لمنصب رئيس الأركان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 08:58 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، ترشيح قائد القوات البرية مارك ميلي لرئاسة هيئة الأركان المشتركة، والجنرال جون هيتن نائباً له.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير بالوكالة، مساء الثلاثاء، أوضح فيه أنه تم ترشيح ميلي لرئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترشيح هيتن، قائد القيادة الأمريكية الاستراتيجية، ليكون نائباً له.

ومن المنتظر أن يتقاعد كل من الرئيس الحالي لهيئة الأركان، جوزيف دانفور، ونائبه باول سلفا، في شهر أكتوبر المقبل.

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وبحسب القوانين الأمريكية يجب على الكونغرس الموافقة على هذه الترشيحات لتدخل حيز التنفيذ.

والجنرال ميلي (60 عاماً) ضابط لامع، تخرج في جامعة برينستون، وشارك في حروب عديدة ولا سيما في العراق وأفغانستان.

وسيخلف ميلي الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك أوباما في 2015 لعامين، وجدد له ترامب في 2017 لولاية أخرى تستمر حتى موعد تقاعده في أكتوبر المقبل.