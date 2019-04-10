شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى جراء هطول أمطار غزيرة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
ذكر تقرير إعلامي ، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، أمس الثلاثاء ، جراء هطول أمطار غزيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقالت بوابة “جي 1” الإخبارية، إن الضحايا إما ماتوا غرقاً داخل سياراتهم بعدما غمرتها المياه، أو بسبب سقوط أشجار عليهم أو جراء انهيارات طينية.
وتعد الأمطار الغزيرة التي بدأت تهطل منذ يوم الإثنين، الأسوأ في المدينة خلال الأعوام العشرين الماضية.
وغمرت المياه شوارع بأكملها وانهارت جوانب من التلال وسقط العديد من الأشجار.
فيما دعا مسؤولو المدينة سكان المناطق المعرضة للخطر للانتقال إلى أخرى آمنة.
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