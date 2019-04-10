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10 قتلى جراء هطول أمطار غزيرة في البرازيل

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

ذكر تقرير إعلامي ، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، أمس الثلاثاء ، جراء هطول أمطار غزيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت بوابة “جي 1” الإخبارية، إن الضحايا إما ماتوا غرقاً داخل سياراتهم بعدما غمرتها المياه، أو بسبب سقوط أشجار عليهم أو جراء انهيارات طينية.

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وتعد الأمطار الغزيرة التي بدأت تهطل منذ يوم الإثنين، الأسوأ في المدينة خلال الأعوام العشرين الماضية.

وغمرت المياه شوارع بأكملها وانهارت جوانب من التلال وسقط العديد من الأشجار.

فيما دعا مسؤولو المدينة سكان المناطق المعرضة للخطر للانتقال إلى أخرى آمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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