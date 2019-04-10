شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يهدد تركيا .. العقوبات مقابل الصواريخ الروسية والان نبدء بالتفاصيل

حذر كبار المسؤولين فى لجنتى العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بالكونجرس الأمريكى تركيا اليوم من أنها تخاطر بالتعرض لعقوبات صارمة إذا مضت قدما فى خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخى الروسية "إس-400"، كما هددوا بمزيد من الإجراءات التشريعية.

وقال رئيسا اللجنتين الجمهوريان جيم ريش وجيم إنهوف، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد، حسبما ذكر "راديو سوا" الأمريكى "بحلول نهاية العام سيكون لدى تركيا إما طائرات إف-35 المتقدمة أو منظومة الدفاع الصاروخى الروسية "إس-400" على أراضيها لن تنال الاثنين"، وقد تتعرض أنقرة لعقوبات بموجب القانون الأمريكى إذا مضت قدما فى شراء الصواريخ .

وأضاف "العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة وستزعج الأسواق العالمية وستنفر الاستثمار الأجنبى المباشر وتعرقل صناعة الطيران والدفاع فى تركيا.