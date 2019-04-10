الليكود وجانتس نحو التعادل في المقاعد.. ونتنياهو على أعتاب تشكيل الحكومة

تعادل كل من حزبي " الليكود" اليميني بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني جانتس، بحصول كل منهما على 35 مقعدا في الكنيست، بعد فرز 97% من الأصوات في الانتخابات العامة التي انطلقت أمس الثلاثاء.

غير أن كتلة اليمين التي تعتبر حليف نتنياهو، تفوقت على الوسط واليسار ، حليف جانتس، ما يعطي الأول أفضلية بتشكيل الحكومة القادمة.

واستنادا إلى النتائج الجزئية التي نُشرت صباح اليوم الأربعاء، حصلت كتلة اليمين على 65 مقعدا، فيما ذهب 45 مقعدا لليسار والوسط، و10 للنواب للعرب.

وينبغي على من يشكل الحكومة القادمة أن يتمكن من الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وبحسب النتائج نفسها، توزعت المقاعد على أحزاب اليمين، كالتالي: 8 لـ"شاس"، ومثلها لـ"يهودوت هتوراه"، و 5 لـ"إسرائيل بيتنا"، ومثلها لـ"اتحاد اليمين"، و4 لـ"كلنا".

في المقابل فإنه في كتلة الوسط واليسار حصل "العمل" على 6 مقاعد و"ميرتس" على 4.

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ويتمثل العرب في الكنيست من خلال 10 مقاعد منها 6 لتحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، و4 لتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي.

وأفرزت النتائج هزيمة حزب" اليمين الجديد" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت ووزيرة العدل أياليت شاكيد و"هوية" برئاسة موشيه فايغلين.

وقد أعلن نتنياهو ، فجر اليوم الأربعاء، انتصاره في الانتخابات ، وقال في خطا: "تم تحقيق فوز عريض"، معتبرا ما جرى بأنه "إنجاز خيالي لا يمكن تصوره واستيعابه".

وأشار نتنياهو إلى أنه سيشكل حكومة للمرة الخامسة ، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه شرع منذ الليلة الماضية في اتصالات مع أحزاب اليمين الشركاء الطبيعيين لليكود بهدف تشكيل الحكومة المقبلة .

وأضاف في هذا الصدد " ستكون الحكومة القادمة حكومة يمين".

واستبق جانتس فرز الأصوات بإعلانه الفوز في الانتخابات، قائلا: "هذا يوم تاريخي إذ اختار أكثر من مليون شخص أزرق أبيض".