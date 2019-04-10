نتنياهو يفوز بولاية خامسة بعد فرز 97% من الأصوات

أظهرت نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أعلنتها وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بفارق ضئيل، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات.

وأشارت نتائج الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، في إسرائيل إلى فوز نتنياهو الذي يبدو في طريقه لولاية خامسة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.



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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حصل حزب الليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس على 36 مقعدا.

وأشارت إلى أن النتائج أظهرت أيضا أن حزب الليكود حصل مع أحزاب يمينية أخرى متحالفة معه على ما بين 65 و67 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.



وبهذا يحقق نتنياهو (69 عاما) الذي يحكم بلا انقطاع منذ 10 سنوات، الفوز في انتخابات اعتبرت إلى حد كبير استفتاء على شخصه، على الرغم من تهم الفساد المتعددة التي تلاحقه.