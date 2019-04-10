المعارضة السودانية: 20 شخصاً قتلوا منذ بدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن زعيم حزب الأمّة السوداني المعارض الصادق المهدي أنّ مسلّحين ملثّمين قتلوا 20 شخصاً في هجمات صباحيّة ضدّ متظاهرين معتصمين أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة السودانيّة.

وأشار المهدي، رئيس الوزراء السّابق الذي يقوم حاليّاً بتنظيم تظاهرات مناوئة للرئيس عمر البشير، إلى أنّ الهجمات تم تنفيذها كلّ صباح منذ بدء الاعتصام في 6 نيسان/أبريل.

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وقال لصحافيّين في أم درمان “هناك رجال مسلّحون يرتدون أقنعةً يُهاجمون الناس في الاعتصام كلّ صباح”. ولفت إلى أنّ هذه الهجمات “خلّفت 20 شهيداً”.

وأعلن وزير الداخليّة السوداني بشارة جمعة، الإثنين، أنّ سبعة متظاهرين قُتلوا، بينهم ستّة في ولاية الخرطوم، عندما فرّقت القوّات الأمنيّة تظاهرة ضدّ الحكومة في 6 نيسان/أبريل.

وتجمّع آلاف المتظاهرين لليوم الرّابع على التوالي أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، مطالبين قادة القوّات المسلّحة بدعم مطالبتهم باستقالة البشير.