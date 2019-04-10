بومبيو: نشكر السيسي على الوقوف ضد أنشطة النظام الإيراني المخربة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقف ضد أنشطة النظام الإيراني المخربة في المنطقة، موجهاً الشكر للسيسي على هذا الدور الرامي إلى محاربة الإرهاب، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، إن بومبيو توجه بالشكر للرئيس السيسي على دوره في تعزيز أمن واستقرار مصر والمنطقة، من خلال جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة تأثير النظام الإيراني، كما دار النقاش أيضاً حول القضايا المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين في مصر.

وأكدت أن اجتماع بومبيو مع السيسي، بواشنطن، دار حول أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

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وكان السيسي قد قال إن مصر حريصة على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب السيسي في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، في اليوم الأول من زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تطلع مصر لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري، الثلاثاء، في البيت الأبيض، لعقد قمة ثنائية تتناول العديد من الملفات والقضايا.