طرد مدير مكتب "الجزيرة" بالخرطوم من ساحة الاعتصام.. فيديو

شهدت ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، طرد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية، الثلاثاء، وقد حاصره المحتجون بالهتافات المنددة بالكذب والتضليل الذي تمارسه القناة بحق الحراك بالبلاد.

وقال شهود عيان وفقاً لـ"العين الإخبارية": إن المعتصمين هتفوا في وجه مدير مكتب "الجزيرة" المسلمي الكباشي بعبارات مثل "الجزيرة قناة خنزيرة" ولاحقوه بالهتافات حتى خرج من ساحة الاعتصام.

وأوضح الشهود أن هذا الطرد يأتي، نتيجة حملة التضليل التي ظلت تمارسها قناة "الدوحة" بحق الاحتجاجات السودانية ونقلها لصورة غير واقعية، في محاولة للتقليل من المظاهرات خدمة لمصالح التنظيم الإخواني.

وبدا السودانيون أكثر غضبا تجاه قناة الجزيرة القطرية، عقب نقل مدير مكتبها بالخرطوم المسلمي الكباشي على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء، أن القوات السودانية قد فضت الاعتصام تماما من أمام مقر قيادة الجيش السوداني، الشيء الذي لم يحدث إطلاقا.

ونقل شهود أيضا أن عددا من الأشخاص داخل الاعتصام حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بقناة "الجزيرة" القطرية وسقطاتها الإعلامية، مع شعارات تسخر من القناة ومنهجها في التعاطي الانتقائي مع الأحداث.