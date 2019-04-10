البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي هاتفيا قضية إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قضية إيران، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، تصنيف مليشيا الحرس الثوري منظمة إرهابية، وفقا للعين الإخبارية.

وقال البيت الأبيض: إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وبحث معه قضية إيران".

وفي خطوة مهمة على طريق تضييق الخناق على نظام ولاية الفقيه في إيران، أعلنت واشنطن قرارها، رغم تهديدات طهران بتوسيع دائرة إرهابها إقليمياً، رداً على قرار واشنطن.

وتعليقا على هذا القرار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية، وأنه سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الضغط الاقتصادي على طهران، بسبب دعمها نشاطات إرهابية.